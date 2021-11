Voraussetzung ist, dass Dynamik in Bundesländern nicht unter Kontrolle gebracht wird, kündigt der Epidemiologe an. Freitesten nach fünf Tagen

Epidemiologe Gerald Gartlehner bei einer Pressekonferenz. Foto: Georg Hochmuth

Seit Montag gilt in Österreich eine umfassende 2G-Regelung, weitere Schritte sind aber nicht ausgeschlossen. "Wenn die 2G-Regel nicht greift, glaube ich, der nächste Schritt – so unpopulär das sein mag – wird wahrscheinlich sein, dass in manchen Bundesländern auch Geimpfte wieder in Quarantäne müssen, wenn sie exponiert waren", sagte der Epidemiologe Gerald Gartlehner am Rande einer Pressekonferenz. Nach fünf Tagen sollte ein "Freitesten" auch für geimpfte Kontaktpersonen möglich sein, erläuterte der Mediziner.

Geimpfte könnten sich infizieren, und "wir wissen auch, dass die Viruslast sehr hoch sein kann, so hoch wie bei Nichtgeimpften, allerdings dann relativ rasch abfällt", erläuterte Gartlehner. Ob das Aufrechterhalten der 2G-Regelung bis Weihnachten ausreicht, "kann niemand wirklich seriös vorhersagen".



Erstimpfungen als 2G-Erfolg

Es sei unklar, wie die dritte Impfung angenommen wird, wie hoch die Hintergrundimmunität ist und wie schnell die Immunität bei Geimpften abnimmt. "Wir sehen schon einen gewissen ersten Erfolg der 2G-Regelung, nämlich dass die Erstimpfungen ansteigen. Die helfen uns bei dieser Welle aber nichts, weil diese Personen erst in ungefähr sechs Wochen immun sind."

"Wenn mit der 2G-Regelung die Dynamik nicht unter Kontrolle gebracht wird, dann braucht es wahrscheinlich wirklich noch zusätzliche Schritte", meinte der Universitätsprofessor. "Ich halte einen generellen Lockdown für ganz Österreich wirklich für unwahrscheinlich, weil das Burgenland mit mehr als 70 Prozent durchgeimpft ist, auch Wien steht derzeit relativ gut da", sagte Gartlehner. "Bundesländer mit schlechter Impfquote und sehr hohen Infektionszahlen haben natürlich einen sehr gefährlichen Mix, da ist es nicht auszuschließen."

Mehr Daten zu Covid-Medikament

Vom "Hype" um ein Covid-19-Medikament von Pfizer wolle er sich nicht mitreißen lassen, betonte der Epidemiologe. Niemand kenne die Studien genau, es brauche noch mehr Daten und Kontrolle. Seines Wissens seien die Studien wegen eines großen Effekts vorzeitig beendet worden. Die Forschung wisse von anderen Beispielen, dass so ein Effekt nicht wirklich immer hält, wenn das Medikament größer ausgerollt wird, warnte Gartlehner vor zu großen Hoffnungen. (APA, 8.11.2021)