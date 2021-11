"Das Bizarre ist hier normal, das Ordinärste mutet unwirklich an." RAY

Zwei Arbeiten des Kollektivs EUROPEAN FILM CONSPIRACY rund um Daniel Hoesl und Julia Niemann, das im österreichischen Kino vergleichslose Beobachtungen zu Wirtschaft und ökonomischen Eliten wagt:

DAVOS (2020) porträtiert dokumentarisch ein Jahr im Schweizer Standort des Weltwirtschaftsforums. "Was unsere Welt antreibt, wird in Davos paradigmatisch: Das normale und traditionelle Leben im Kontrast zur globalen Elite, die ungebunden von allen Orten aus operiert. DAVOS ist ein Film über Gleichgewicht und Gegensätze, über den Kapitalismus in unserer fragmentierten Welt und den Einfluss der Mächtigen auf die Vielen."

WINWIN (2016), als Low-Budget-Spielfilm eine geradezu höhnische Kapitalismus-Satire, verfolgt eine Gang von Investoren bei strategischen Spielen, die das System schnell ad absurdum führen.





Regie: Daniel Hoesl, Julia Niemann / Daniel Hoesl