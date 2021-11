Sie hatte sich mit ihrem Label "16Arlington" innerhalb von nur vier Jahren einen Namen gemacht. 2017 gründete Federica Cavenati mit ihrem Partner Marco Capaldo in der Londoner Arlington Street Nummer 16 das gemeinsame Modelabel – und gewann schnell prominente Fans wie Lady Gaga, Lena Dunham oder Amal Clooney. Auch Luxuskaufhäuser wie Bergdorf Goodman in New York oder Selfridges in London erkannten das Potential der modernen, unprätentiösen, oft federbesetzten Partykleider der kleinen Modemarke.

Designerin und Unternehmerin Federica Cavenati 2017 während der London Fashion Week. Foto: Silviu Doroftei / PA / picturedesk.com

Die in Italien geborene Designerin Federica Cavenati wurde 1993 in Italien geboren, wuchs in Wien auf und studierte am Londoner Istiuto Marangoni, wo sie ihren späteren Geschäfts- und Lebenspartner Marco Capaldo kennenlernte. Die unter dem Spitznamen "Kikka" bekannte Designerin verstarb im Alter von 28 Jahren nach plötzlicher Krankheit. Das teilte ihre Familie am Freitag mit. Ihr Geschäftspartner Capaldo will das Modeunternehmen in Cavenatis Sinne weiterführen. (red, 8.11.2021)