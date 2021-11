Beide Parteien wurden vom Gericht als "gleich glaubwürdig" wahrgenommen. Wolfgang Fellner kündigt Berufung an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig

Raphaela Scharf behauptet, von ihrem Ex-Chef, Wolfgang Fellner, begrapscht worden zu sein. Foto: APA / HERBERT NEUBAUER

Die Klage des "Österreich"-Herausgebers Wolfgang Fellner gegen seine Ex-Mitarbeiterin Raphaela Scharf ist in erster Instanz abgewiesen worden. Das erstinstanzliche Urteil des Arbeits- und Sozialgericht Wiens liegt dem STANDARD vor und ist nicht rechtskräftig. Fellner klagte Scharf auf Unterlassung der Behauptung, er hätte sie bei einem Fotoshooting im Mai 2019 begrapscht. Das Gericht hielt fest, dass einer der beiden Parteien die Unwahrheit sagen muss, aber nicht festgestellt werden konnte, wer. "Im gegenständlichen Verfahren konnte weder der inkriminierte Griff auf das Gesäß der Beklagten durch den Kläger, noch der Vorwurf der bewussten Lüge der Beklagten bewiesen werden", heißt es im Urteil. Gleichzeitig habe es keine Gründe gegeben, weder an Scharfs noch an Fellners Glaubwürdigkeit zu zweifeln, heißt es im Urteil.

Das Gericht hielt außerdem fest, dass das Instrument der Unterlassungsklage keinesfalls dazu dienen sollte, sexuell Belästigten "den Mund zu verbieten". Fellner sprach in einer Aussendung von einem "salomonischen Urteil" und kündigte Berufung an. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig. Der Anwalt Scharfs, Michael Rami, machte das Urteil auch via Twitter bekannt und zeigte sich erfreut. Weitere Details folgen. (Laurin Lorenz, 8.11.2021)