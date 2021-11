GEHÖRT, GESEHEN – EIN RADIOFILM porträtiert den Kultursender Ö1 in einer Phase des Umbruchs und beschreibt, mit welchem Ethos die Radiomacher/-innen versuchen, ihren Beitrag zu einer aufgeklärten Gesellschaft zu leisten. Der Film will die Faszination Radio bzw. das Radiomachen erleb- und spürbar machen. Vor dem Hintergrund neuer Phänomene wie der "postfaktischen Gesellschaft" und dem Umstand, dass sich ganze Bevölkerungsgruppen in eigene Informationsblasen zurückziehen, zeigt er das tägliche Ringen um objektive Information und den Wert des Öffentlich-Rechtlichen für die Gesellschaft. Durch die Allgegenwart von Musik, die bei diesem Projekt zumeist im ON entsteht, wird der Film zu einer sinnlichen und berührenden Erfahrung.

Publikumspreisträger der Diagonale 2019





Regie: Jakob Brossmann, Davie Paede