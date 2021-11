"Hochkarätig besetzte Romantikkomödie, in der Thomas Stipsits nahbar und komisch durch die Welt der käuflichen Liebe torkelt. Wiener Schmäh von authentisch bis anstößig." KLEINE ZEITUNG

Der österreichische Publikumserfolg 2019: "Georgy Hillmaier (Thomas Stipsits), Gitarrist und Sänger einer Zwei-Mann-Band, verliert seinen kongenialen Partner und besten Freund. Waldemar stirbt während einer Geburtstagsfeier an einem Herzinfarkt. Ohne Geld und Wohnung, entdeckt Georgy eine lukrative Marktlücke. Er stellt sich und seinen Körper der Damenwelt entgeltlich zur Verfügung. Nach anfänglich durchaus positiven Erfahrungen im neuen Metier passiert das Unglück. Georgy verliebt sich in Waldemars Schwester, die Fahrschullehrerin Jadwiga (Claudia Kottal), die wiederum wenig Interesse an Sex zu haben scheint. Ein verliebter Callboy ist jedoch eine denkbar schlechte Kombination – da hilft auch die doppelte Dosis Viagra nichts …"

(FILM.AT)





Regie: Andres Schmied