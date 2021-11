In ihrem ersten englischsprachigen Film navigiert Hausner stilsicher zwischen Psychothriller und Horrordrama. "Little Joe" ist der Name einer genmanipulierten Pflanze, die in einem Bio-Labor eigens dafür gezüchtet wurde, um Menschen glücklich zu machen. Doch in der Umgebung der Biologin Alice (Emily Beecham, in Cannes mit dem Preis für die Beste Darstellerin ausgezeichnet) machen sich andere Nebenwirkungen der Pflanze bemerkbar. Ihr kleiner Sohn etwa kehrt sich immer mehr von ihr ab. Oder ist das sein normales Aufwachsen? Hausners Bio-Science-Fiction ist so kalt wie scharf beobachtet und dabei nicht ohne Humor, wenn auch von der tiefschwarzen Sorte.

(BARBARA SCHWEIZERHOF, VIENNALE 2019)





Regie: Jessica Hausner