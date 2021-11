Eleven (Millie Bobby Brown) im Teaser zur vierten "Stranger Things"-Staffel. Screenshot: Youtube

Netflix hat einen neuen Teaser zur vierten Staffel seiner Erfolgsserie "Stranger Things" rund um ein Mädchen mit übersinnlichen Fähigkeiten und Monster aus einer anderen Welt veröffentlicht. Anlass war der "Stranger Things Day" am 6. November und damit jener Tag, an dem Will Byers (Noah Schnapp) in der Serie erstmals vermisst wird, berichtet das Branchenmagazin "Variety". Die neue Staffel soll im Sommer 2022 zu sehen sein.

Stranger Things

Im Teaser sind Eleven (Millie Bobby Brown) und Will zu sehen, wie sie nun in Kalifornien leben. Als roter Faden dient ein Brief, den Eleven an Mike (Finn Wolfhard) schreibt, in dem sie ihr neues Leben eindeutig beschönigt. Der Teaser gipfelt in einem Chaos aus Explosionen, Verfolgungsjagden, einer Rollschuhparade und Schießereien.

Netflix hat auch bereits die Titel der vierten Staffel bestätigt: "The Hellfire Club," "Vecna’s Curse," "The Monster and the Superhero," "Dear Billy," "The Nina Project," "The Dive," "The Massacre At Hawkins Lab," "Papa" und "The Piggyback." (red, 8.22.2021)