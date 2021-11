Leere Tische und Betten bei einem neuerlichen Lockdown würden für viele Gaststätten das Aus bedeuten. Selbst vor der Krise gesunde Betriebe können gestundete Schulden kaum abstottern. Foto: Imago Images / Hanno Bode

Wien – Die Angst geht um in der Wirtschaft. Allen voran Gaststätten und Restaurants, also Klein- und Mittelbetriebe, fürchten einen dritten Lockdown. Denn die Unternehmen haben bereits jetzt Riesenprobleme, Berge von gestundeten Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen abzutragen und mit ihren Hausbanken längere Laufzeiten für Betriebsmittelkredite zu vereinbaren, respektive Überbrückungskredite zu verlängern.

Jede weitere Maßnahme, die Umsätze kostet, verschärfe die Problematik zusätzlich, warnt Finanzombudsmann Gerald Zmuegg, ein Beratungsunternehmen, das KMUs im Umgang mit ihren Hausbanken berät. "Wenn die Politik einen weiteren Lockdown verordnet, schaufelt sie rund 70 Prozent der Gastrobetriebe das Grab". sagt Zmuegg.

Staatshilfen helfen nicht

Das Grundproblem sei längst virulent, dagegen helfen neuerliche Staatshilfen nicht. "Wir brauchen gesetzliche Richtlinien, die es der Förderbank AWS und der Tourismusbank ÖHT ermöglichen, die Tilgungsdauer von Krediten und damit die staatlichen Haftungen zu strecken."

Ein bis drei Jahre Laufzeit, wie bei Stundungen derzeit vorgesehen, reichten nicht, es müssten sieben oder zehn sein, rechnet Zmuegg mit Verweis auf eine von Finanzombudsmann durchgeführte Auswertung von 535 Unternehmen vor, die vornehmlich in Ostösterreich und in den Branchen Gastronomie (65 Prozent), Hotellerie und Einzelhandel tätig sind

Schuldenberge wachsen ...

Das Ergebnis der Auswertung: Die Schulden pro Million Euro Umsatz sind in der Corona-Krise im Schnitt um 23 Prozent oder 260.000 Euro gestiegen – im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, wohlgemerkt. Wesentliche Brocken dabei sind Steuer und Sozialversicherung, die auf ein Jahr und Überbrückungskredite, die binnen drei Jahren nachzuzahlen sind.

... auch ohne neuen Lockdown

Fazit: Selbst wenn im "best case" 2022 ein positives Ergebnis erwirtschaftet wird oder das Ergebnis nur um zehn Prozent schrumpft, entsteht gegenüber 2019 eine Lücke von rund 40.000 Euro, rechnet Zmuegg vor.

Die Hausbanken sind dabei ebenfalls in einer Zwangslage: Strecken sie die Laufzeiten, fallen zwar höhere Zinserträge an, aber sie müssen ihre Risikovorsorgen erhöhen. Es geht um geschätzt 35.000 Unternehmen in Österreich mit einem Obligo von sieben Milliarden Euro an Überbrückungskrediten – das schlägt sich früher oder später als Budgetloch nieder.(Luise Ungerboeck, 9.11.2021)