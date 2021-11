[Corona-Livebericht] Dänemark führt 3G-Regel wieder ein

[Corona] Die Coronazahlen steigen und steigen: Letzte Ausfahrt Lockdown?

[Kommentar] Wie Föderalismus nicht funktioniert

[Wirtschaft] 2G-Regeln, hohe Inzidenzen: Gastro und Hotellerie wollen Soft-Hilfen

[Unternehmen] Hilfen helfen nicht, Gastronomie in Alarmstimmung

[Bildung] Corona-Regeln: Von zwei bis drei G an den Unis

[Terroranschlag in Wien] Die vielen Auslandskontakte des Wiener Attentäters

[COP 26] Obama: Meiste Länder haben bei Pariser Klimazielen "versagt"

[Web] Ob Whatsapp, Signal oder Threema: Niemand will mit anderen Messengern zusammenarbeiten

[Kopf des Tages] Lars Klingbeil: Aus dem roten Tief an die Spitze der SPD

[Karriere] Süchtig nach Arbeit: Zwei Betroffene berichten

[Wissenschaft] Urzeitkrebse überleben Phasen des Mangels dank Tod auf Zeit

[Wetter] Einige Nebelzonen gibt es im Norden und Osten, in den inneralpinen Tälern und Becken, vor allem aber im Süden. Hier lichten sich Nebel und Hochnebel oft nur zäh. Sonst setzt sich die Sonne überwiegend rasch durch und spätestens am Nachmittag ist es recht verbreitet sonnig. Bis auf aufziehende dünne Schleierwolken von Süden her bleibt es dann gering bewölkt. Der Wind ändert seine Richtung auf Südost bis Südwest und frischt bis zum Abend in den Föhntälern bereits merklich auf. Tiefsttemperaturen minus 4 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei 6 bis 13 Grad.

[Zum Tag] In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist am 9. November, dem Geburtstag der Erfinderin und Hollywoodschauspielerin Hedy Lamarr, der Tag der Erfinder.