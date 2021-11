Der Süddeutsche Verlag verkauft sämtliche Anteile an Geschäftsführer Thomas Letz

Alleiniger Geschäftsführer des Österreichischer Wirtschaftsverlags: Thomas Letz Foto: STANDARD

Wien/München – Der Süddeutsche Verlag hat per 1. November sämtliche Anteile an der Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH (ÖWV) an ÖWV-Geschäftsführer Thomas Letz verkauft. Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten, teilte der Fachverlag mit.

Der Verlag hat 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Wien. Der Süddeutsche Verlag erklärte, mit dem Management-Buy-out gebe man dem Verlag eine neue Perspektive, man werde "weiterhin schlagkräftig kooperieren". Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Österreichische Wirtschaftsverlag ist auf die Branchen "Automotive", "Bau", "Gastronomie & Handel" und "Wirtschaft" spezialisiert. Der Verlag publiziert zwölf Fachmagazine mit einer – nach eigenen Angaben – jährlichen Auflage von rund 1,35 Millionen. ÖWV-Geschäftsführer Thomas Letz war bis Februar 2018 Verlagsleiter beim STANDARD und Egger-&-Lerch-Geschäftsführer. (APA, red, 9.11.2021)