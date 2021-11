Das US-Unternehmen World View will eine langsame, gemächliche Reise an den Rand des Weltraums ermöglichen

Mit einem gemütlichen Ausflug an den "Rand des Weltraums" wirbt das US-amerikanische Unternehmen World View. Natürlich ist dieser "Rand" etwas unscharf definiert. Es gibt keinen allgemein anerkannten Punkt, an dem der Weltraum beginnt, aber im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Grenze irgendwo zwischen 80 und 100 Kilometer über der Erdoberfläche liegt. Was den Weltraumtourismus betrifft, so überschreitet Virgin Galactic die 80-Kilometer-Grenze, während Blue Origin die 100-Kilometer-Grenze durchbricht.

World View

Nicht mit einer Rakete soll es in die Stratosphäre gehen, sondern gemächlich mit einem Ballon. Der mit Helium gefüllte 396.436-Kubikmeter-Ballon von World View steigt auf eine Höhe von etwa 12,5 Kilometer. "Man kann alles sehen, was die anderen sehen, die etwas höher fliegen", meint World-View-CEO Ryan Hartman gegenüber "Robb Report". Dazu gehören die Dunkelheit des Weltraums, die Sterne und die Krümmung der Erde. "Man sieht den Planeten aus einem völlig neuen Blickwinkel", wirbt Hartman.

100-Jahre-Plan

Ballonfahrten bieten sicherlich einige Vorteile gegenüber den zehnminütigen Weltraumflügen von Virgin Galactic und Blue Origin. Die Fahrt in einer klimatisierten Kapsel mit Druckausgleich und komfortablen Sitzen umfasst eine Mahlzeit und Cocktails. Außerdem hat die Kapsel breite Sichtfenster über, unter und direkt vor jedem Sitz und verbringt sechs Stunden in der Höhe statt nur ein paar Minuten. "Man hat Zeit, alles, was man sieht, in sich aufzunehmen", sagt Hartman. "Man sieht, wie der Tag in die Nacht übergeht und wie sich das Wetter ändert."

Der Ballon hat bereits einen kommerziellen Flug hinter sich. Jeder Polyethylenballon kann nur einmal verwendet werden, aber das Unternehmen verfügt über mehrere Recycling-Möglichkeiten für das Material und gar einen 100-Jahre-Plan zur Minimierung seines ökologischen Fußabdrucks.

500 Dollar Anzahlung

Die Kapsel wird derzeit umgestaltet, um mehr Annehmlichkeiten zu bieten. Nach Angaben des Unternehmens werden die Tests im Jahr 2023 stattfinden und der Tourismusbetrieb im Jahr 2024 beginnen. World View nimmt ab sofort 500 Dollar (rund 430 Euro) als Anzahlung für eine Sitzplatzreservierung entgegen. Der endgültige Preis beträgt dann happige 50.000 Dollar (rund 43.000 Euro) pro Platz.

Dafür soll einem einiges geboten werden. Denn um den Wert des World-View-Fluges zu erhöhen, wird er Teil eines fünftägigen Ausflugs zu sieben Weltwundern sein, die als Ausgangspunkt dienen, darunter der Amazonas-Regenwald, die Pyramiden von Gizeh, der Grand Canyon, das Great Barrier Reef und die Chinesische Mauer.

World View ist allerdings nicht das einzige Unternehmen, das mit einem Ballon Ausflüge an den Rand des Weltraums anbietet. Space Perspective etwa verkauft ein ähnliches Erlebnis, geplanter Start: ebenfalls 2024. (red, 9.11.2021)