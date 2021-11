Was da in meinen Augen nämlich zählt, ist vor allem Sicherheit. Am Rad sowieso. Aber auch beim Laufen: Menschen mit fetten "geschlossenen" Kopfhörern zeigen mir immerhin schon von Weitem, dass sie von ihrer Umgebung nichts mitbekommen. Plötzliche Spur- und Richtungswechsel, aber auch schlagartiges Stehenbleiben mitten in einem dichten Wettkampf-Pulk? Alles schon gesehen, alles schon erlebt. (Nein, nicht mit diesem Herrn hier.)

Aber: Läufer und Läuferinnen mit Ohrstöpseln sind da oft nicht anders. Dass In-Ear-Dinger die Umwelt meist nicht ganz so hermetisch abschließen, stimmt – aber die teureren verfügen fast alle über Noise-Cancelling-Systeme, blenden also Umgebungslärm aus.

Im Zug, im Flieger oder im lauten Office perfekt – aber definitiv nichts für den öffentlichen (Straßen-)Raum.