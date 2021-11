Bar, mit Karte oder mit dem Handy – wenn man an der Kassa steht, gibt es mehrere Möglichkeiten zu bezahlen. Welche wählen Sie am häufigsten? Stimmen Sie ab!

Wie in vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens hatte die Pandemie auch Einfluss auf die Art und Weise, wie wir für unsere Einkäufe im Geschäft bezahlen. Obwohl die Barzahlung in Österreich nach wie vor einen vergleichsweise hohen Stellenwert hat, hat die Zahlung mit Bank- oder Kreditkarte oder mit dem Handy in den letzten Jahren weiter zugenommen. Bargeld- und kontaktloses Bezahlen boomt – vor allem bei Jüngeren, die auch immer öfter das Handy als Zahlungsmethode heranziehen. Dieser Trend ist global zu beobachten und wird sich laut Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) weiter fortsetzen. Für "thatslife" ist diese Entwicklung absolut nachvollziehbar:

Auch "otacud" zahlt am liebsten bargeldlos:

Anders sieht das "linker Schlechtmensch" und spricht sich klar für das Zahlen mit Bargeld aus:

Aus welchen Gründen zahlen Sie am liebsten bar, mit Karte oder mit dem Handy?

Haben Sie für gewöhnlich Bargeld im Geldtascherl, oder zahlen Sie ausschließlich elektronisch? Was spricht Ihrer Meinung nach für, was gegen den Erhalt von Bargeld? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 11.11.2021)