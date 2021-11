Insgesamt fünf Akteure vor WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in Quarantäne, Mannschaftstraining in Wolfsburg abgesagt

Bundestrainer Hansi Flick hat ein Problem. Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Wolfsburg – Corona-Wirbel bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Wie der Deutsche Fußballbund (DFB) am Dienstag mitteilte, ist ein Spieler positiv auf das Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt in Wolfsburg ordnete daraufhin Quarantäne für vier weitere Profis an, die zwar negativ getestet sind, aber als Kontaktpersonen eingestuft wurden. Bundestrainer Hansi Flick sagte das Mannschaftstraining am Vormittag ab.

Laut DFB hat sich der betroffene Spieler, der geimpft ist, in Isolation begeben. Die bereits für die Weltmeisterschaft 2022 qualifizierte deutsche Auswahl bestreitet am Donnerstag ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein. Anschließend steht noch die Partie am Sonntag in Armenien an. Insgesamt hat Flick 28 Spieler in seinem Kader, darunter auch Salzburgs Karim Adeyemi. (APA/dpa, 9.11.2021)