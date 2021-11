Mandlbauer bleibt Mitglied der Chefredaktion, er will sich mehr auf das Schreiben und Kommentieren konzentrieren

Gerald Mandlbauer (links) mit künftiger "OÖN"-Chefredakteurin Susanne Dickstein und Herausgeber Rudolf A. Cuturi. Foto: OÖNachrichten/Weihbold

Linz – Mit Jahreswechsel bekommt die Redaktion der "Oberösterreichischen Nachrichten" eine neue Chefredakteurin. Susanne Dickstein (46) , bisher stellvertretende Leiterin des Wirtschaftsressorts der OÖN, wird Chefredakteur Gerald Mandlbauer (62) nachfolgen. "Wie Gerald Mandlbauer soll auch Susanne Dickstein die Chance bekommen, lange Jahre an der Spitze der Redaktion der OÖN die bisherige Linie der Zeitung fortzusetzen und die Kontinuität und die langfristige Ausrichtung zu garantieren", so Rudolf A. Cuturi in einer Aussendung.

Gerald Mandlbauer bleibt – nach 18 Jahren als Chefredakteur – Mitglied der Chefredaktion und will sich mehr als bisher auf die journalistischen Kernaufgaben des Schreibens und Kommentierens konzentrieren. In der Chefredaktion werden unter Susanne Dickstein wie bisher auch Thomas Arnoldner, Dietmar Mascher und Wolfgang Braun aktiv sein. (red, 9.11.2021)