Spaghetti and Meatballs ist ein kontroverses Gericht. Von Italienern (und dem Rest der Welt) oftmals mit einem Augenzwinkern betrachtet oder gar als Beleidigung der italienischen Küche angesehen, sind die Fleischbällchen auf Hartweizennudeln aus den Little Italy’s der US-Städte nicht wegzudenken.

Ursprünglich von italienischen Auswanderern in New York in Umlauf gebracht, tauchten Ende des 19. Jahrhunderts bereits die ersten Rezepte dafür in amerikanischen Kochbüchern auf.

Und auch wenn das Gericht in Italien in dieser Art nicht serviert wird, ist die Verwandtschaft zu "chitarra alla teramana" aus den Abruzzen unverkennbar.

Foto: Ursula Schersch

Zutaten:

Meatballs (ca. 35 Stück, für 6–7 Personen):

1 mittlere Zwiebel (90 g)

1 Knoblauchzehe

500 g gemischtes Faschiertes (Schwein und Rind)

70 g Semmelbröseln

150 ml Milch

4 gehäufte EL frisch geriebener Parmesan (20 g)

2 gehäufte EL fein gehackte Petersilie

1 Ei (M)

6 g Salz (ca. 1 leicht gehäufter TL)

1 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Sonnenblumenöl zum Anbraten

Tomatensauce:

1 mittlere Zwiebel (90 g)

1 Knoblauchzehe

1 Dose (400 g) Tomaten in Stücken

1 Dose (400 g) fein gehackte Tomaten (Polpa/Tomatenfruchtfleisch)

1 TL brauner Zucker

1/8 TL gemahlener Zimt

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack (ca. je 1/3 TL)

20 Basilikumblätter

Außerdem:

125 g Spaghetti pro Person

Geriebener Parmesan und Basilikum zum Servieren





