Britische Popgröße Adele haut sich mit Amazon auf ein Packerl. Foto: Reuters, Mario Anzuoni

Nach sechs Jahren veröffentlich die britische Popsängerin Adele wieder ein neues Album, auf dem sie ihre Scheidung verarbeitet. Die Vorabsingle "Easy on Me" ist Mitte Oktober erschienen, ein zweiter Song aus dem Album – nämlich "Hold on" – ist jetzt im neuen Amazon-Weihnachtsspot zu hören, Titel des Spots: "Kindness, the greatest gift".

Darin geht es um eine junge Frau, der die Corona-Pandemie schwer zugesetzt hat, ein Geschenk einer Nachbarin muntert sie wieder auf. (red, 9.11.20219)