Sebastian Pufpaff tritt das Erbe von Stefan Raab bei "TV Total" an. Foto: ProSieben/Willi Weber

Der deutsche Branchendienst dwdl.de kürte ihn vergangenes Jahr zu einem der "Bildschirmhelden 2020", jetzt darf er beim Kultformat "TV Total" ran: Wie berichtet wird Kabarettist Sebastian Pufpaff (45) ab Mittwoch die Neuauflage der Comedyshow moderieren, Formaterfinder Stefan Raab ist auch dabei, wenn auch nur im Hintergrund als Produzent.

Comedian Pufpaff wurde im Frühjahr 2021 mit dem Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" für "Noch nicht Schicht" ausgezeichnet, für den Deutschen Fernsehpreis war er diesen Sommer ebenfalls nominiert und trat in der Kategorie "Bestes Buch – Unterhaltung" u. a. gegen Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" an. Für "Noch nicht Schicht" meldete sich der Vielarbeiter während der Corona-Lockdowns (fast) täglich als One-Man-Show aus dem Homeoffice und setzte sich darin satirisch mit den Themen des Tages auseinander. Mehr als 100 Folgen wurden zwischen März 2020 bis 10. Juni 2021 auf 3sat ausgestrahlt.

"Pufpaffs Happy Hour", "heute-Show"

Seit 2013 ist er Host der "Pufpaffs Happy Hour", in dem 45-Minuten-Format präsentiert Pufpaff auf 3sat bereits bekannte Kabarettisten und auch Nachwuchstalente. Ende 2014 folgten dann "3. Stock links. Die Kabarett-WG" gemeinsam mit Maike Kühl und Hannes Ringlstetter auf ARD und immer wieder Auftritte in der ZDF-"heute-show", hier übernahm er vor allem die Rolle eines Lobbyisten und Vertreters von Arbeitgeberinteressen.

Pufpaff, Vater von zwei Kindern und verheiratet mit einer Ärztin, studierte Rechtswissenschaften, danach Politikwissenschaft, Soziologie und Staatsrecht und arbeitete neben seinem Studium im RTL-Shop und in der RTL-Nachrichtenredaktion. Er setzt sich für Greenpeace ein, kämpfte 2018 unter anderem für den Erhalt des Hambacher Forstes.

"Wir sind angetreten zu richten, zu bewerten und abzustrafen", zitiert ProSieben den neuen "TV Total"-Moderator Pufpaff. Wie er sich – auch im Vergleich zu Vorgänger Stefan Raab – schlägt, ist am Mittwoch, 20.15 Uhr, auf ProSieben zu sehen. (red, 9.11.2021)