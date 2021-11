"TV Total" ist zurück, aber ohne Stefan Raab. Sebastian Pufpaff (hier im Bild) wird die Comedyshow moderieren, 20.15 Uhr, ProSieben. Foto: ProSieben/Weber

19.40 REPORTAGE

Re: Mein Leben für Tiere – Eine Schottin und ihr Tierhospiz An der Küste Schottlands lebt Alexis Fleming zusammen mit mehr als 100 Ziegen, Schafen, Schweinen und Hühnern, die sie vor dem Schlachthof gerettet hat. Dabei leidet die 40-Jährige selbst an einer unheilbaren Krankheit. Bis 20.15, Arte

20.15 COMEBACK

TV Total Die Comedyshow kehrt zurück – aber ohne Stefan Raab als Moderator. Neuer Gastgeber wird der Comedian Sebastian Pufpaff (Pufpaffs Happy Hour) sein. Der 45-Jährige hat dieses Jahr den Grimme-Preis für Unterhaltung bekommen.

Bis 21.20, ProSieben

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Unbekanntes Kalifornien – Land der Extreme (1/2) Alpine Berge, Nebelküsten und heiße Wüsten bieten Lebensraum für zahlreiche Tierarten ebenso wie der Pazifische Ozean oder die unbewohnte Küste von Baja California. Bis 21.15, Servus TV

20.15 REPORTAGE

Made in China: Ramsch oder Schnäppchen? Hanno Settele eröffnet mit Waren, die er auf Aliexpress & Co erwirbt, seinen eigenen Pop-up-Store, er will wissen: Sind die Billigstwaren aus Asien genauso attraktiv, wenn man sie mit den Händen angreifen und mit eigenen Augen betrachten kann? Bis 21.10, ORF 1

20.15 PAPA UND SOHN

12 Tage Sommer (D 2021, Dirk Kummer) Zwölf Tage mit einer Eselin zu Fuß von München auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze: Diesen Trip werden Vater Marcel und Sohn Felix sicher nicht vergessen. Was Papa Marcel sich als Erziehungsmaßnahme für den pubertierenden Sohn Felix ausgedacht hat, wird zu einer Belastungsprobe für beide. Bis 21.45, ARD

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Generation Greta – Aufstand der Jungen Junge Aktivistinnen erzählen, wie existenziell die Bedrohung der Klimakrise für ihre Zukunft ist. Ihr Ziel: Kampf gegen die Untätigkeit der Politik und Förderung eines radikalen gesellschaftlichen Wandels, damit Natur und soziale Gerechtigkeit zur obersten Priorität werden. Ab 23.05 Uhr folgt im Weltjournal+ die Reportage 600 Geschwister – Die größte Familie der Welt. Bis 23.50, ORF 2

22.55 MYSTISCH

Jauja (ARG/BRA/DK 2014, Lisandro Alonso) Der dänische Landvermesser Gunnar Dinesen lebt mit seiner Tochter Ingeborg im abgelegenen Patagonien. Als sie spurlos verschwindet, macht er sich allein auf die Suche nach ihr. Mystisches Drama, im dem Traum und Wirklichkeit verschmelzen. Bis 0.40, Arte

23.50 NOVEMBERPOGROM

Die Kinder von Paris (La rafle, F/D 2010, Rose Bosch) Bei der Pariser Razzia im Juli 1942 werden 13.000 Juden verhaftet und deportiert. Joseph gibt die Hoffnung nie auf – doch nur 25 der Deportierten haben überlebt. Mit Jean Reno, Mélanie Laurent und Gad Elmaleh. Bis 1.40, ORF 2