Der ORF-Entertainer hat in China Ramsch eingekauft, um damit seinen neu eröffneten Shop "Cent – ele" zu füttern

Hanno Settele eröffnet seinen eigenen Shop mit Ramsch aus China – zu sehen am Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: ORF/Neulandfilm

Ein Brautkleid um zwölf Euro, ein Elektrorasierer um 6,65 Euro oder eine Armbanduhr um 2,11 Euro? Hanno Settele ist nichts zu billig. Der ORF-Entertainer hat über Ali Express oder Wish in China Ramsch eingekauft, um damit seinen neu eröffneten Shop "Cent – ele" im Einkaufszentrum G3 bei Gerasdorf auszustatten. Der Name ist Programm.

Dass die Importware aus China nicht immer exakt den Produktbeschreibungen entspricht, was soll’s, oder eine Kamera vieles kann, nur nicht aufnehmen, und eine Drohne nach links statt wie gewollt nach rechts fliegt, das kann passieren. Hauptsache, die Schnäppchenjagd setzt Glückshormone frei – ohne Rücksicht auf Plagiate, Qualität und die Umwelt?!

Diese Prämissen sind der Ausgangspunkt für Setteles Recherchen zum Thema Onlineshopping und zu asiatischen Kaufhäusern, die mit Billigstpreisen locken und lokalen Betrieben das Leben schwermachen – zu sehen am Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF 1.

Pakte hin und retour

Settele begleitet etwa eine Postmitarbeiterin auf ihrem Weg durch das Pakete-Dickicht, das sie dank der kontinuierlich steigenden Lieferungen zu absolvieren hat. Nicht immer nur zum Vergnügen ihrer Bandscheiben. Sie muss Packerln bis zu 31 kg Gewicht ausliefern. Rund zehn Prozent der Pakete werden zurückgeschickt, bei Mode sind es sogar 50 Prozent. Bei den großen Händlern kostet das die Kunden nichts, was wiederum die Einheimischen über unfaire Spielregeln klagen lässt. Denn von Steuergerechtigkeit kann keine Rede sein. Auch wenn die Einfuhrumsatzsteuer seit 1. Juli 2021 Produkte aus China um 20 Prozent teurer macht. Die Schieflagen sind nicht neu – und dennoch sehenswert! (Oliver Mark, 10.11.2021)