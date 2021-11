[Corona-Livebericht] Deutscher Virologe Drosten sieht "Notfallsituation" und erwartet harten Corona-Winter

[Coronavirus] Ganz ohne Corona-Maßnahmen geht es auch bei Impfvorreitern nicht

[Kolumne] Hört jetzt mit dem Murks von Kurz auf

[Kommentar der anderen] Corona-Maßnahmen: Weiter Sonderregeln für Abgeordnete?

[Schmiergeld] Wie die Meinl Bank in den Odebrecht-Skandal geriet

[International] Chinas Staatschef Xi baut mit Nachdruck am eigenen Vermächtnis

[Migration] Tausende Migranten warten in Belarus weiter auf Einreise in die EU

[COP 26] Sechs große Autohersteller verabschieden sich vom Verbrennungsmotor

[Wissenschaft] Nasa verschiebt Mondlandung wegen Rechtsstreitigkeiten mit Bezos

[Rotte rennt] Musik oder Navi: Wozu Kopfhörer beim Laufen?

[Forschung Spezial] Wie man kluge Entscheidungen trifft

[Natur] Wie Bienen klingen, wenn Gefahr durch Riesenhornissen droht

[Wetter] Hoher Luftdruck sorgt für vielfach sonniges Wetter. Die Nebel- und Hochnebelfelder über den Niederungen im Norden und Osten, in Tälern und Beckenlagen des Südens und am Bodensee lösen sich meist noch am Vormittag auf, etwas zäher hält sich der Nebel im Süden. Erst im Laufe des Nachmittages ziehen von Süden her ein paar hohe Schleierwolken auf. Der Wind dreht auf Ost bis Süd und frischt im westlichen Donauraum und im Bergland bereits mäßig auf. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 12 Grad.

[Zum Tag] 1909: Die weltweit erste Freiluftkunsteisbahn wird in Österreich als Eislaufplatz Engelmann im Wiener Stadtteil Hernals eröffnet.