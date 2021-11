Berlin – Die Zeitschrift "Auto Bild" will 2022 klimaneutral werden. Chefredakteur Tom Drechsler kündigte das am Dienstag bei der Preisverleihung "Goldenes Lenkrad" in Berlin an, wie das Medienhaus Axel Springer mitteilte. Er sagte, man werde sukzessive jeden Kilometer, den man fahre, jedes Papier, das man bedrucke und jede Seite, die online publiziert werde, auf klimaneutral umstellen.

Kurzfristig nicht reduzierbare Emissionen sollen mit zertifizierten Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden. Die verkaufte Auflage der zu Springer gehörenden Wochenzeitschrift lag im dritten Quartal nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei 240.154 Exemplaren. (APA, dpa, 10.11.2021)