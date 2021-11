Der ehemalige Politiker ist nach kurzer schwerer Krankheit am Morgen des 10. Novembers gestorben

Otto Pendl war bis 2017 Nationalratsabgeordneter für die SPÖ. Foto: APA / Michael Gruber

Wien – Der ehemalige SPÖ-Nationalratsabgeordnete und geschäftsführender Vizepräsident des Samariterbundes Otto Pendl ist gestorben. Das teilte der Samariterbund in einer Presseaussendung mit. Der 70-Jährige sei nach kurzer schwerer Krankheit in den Morgenstunden des 10. Novembers gestorben. Der vormalige Justizwachebeamte war 15 Jahre Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Trumau. Im Nationalrat saß er von 1998 bis 2017. Pendl war unter anderem Sicherheitssprecher, Fraktionschef der Sozialdemokraten in einem der Korruptions-U-Ausschüsse im Nationalrat und Vorsitzender der Bundesheer-Kommission.

"Lösungsorientierte Sachpolitik"

"Mit Otto Pendl verlieren wir eine eindrucksvolle Persönlichkeit. Er prägte jahrzehntelang die Politlandschaft dieses Landes. Er war weit über die Parteigrenzen hinaus für seine lösungsorientierte Sachpolitik bekannt und geschätzt", sagte Franz Schnabl, Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich.

"Mit Otto Pendl verlieren wir einen engagierten Sozialdemokraten, der sich in allen seinen Funktionen immer für die Interessen und Anliegen der Menschen eingesetzt hat", sagte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist tief betroffen über den Tod von Otto Pendl. Er sei ein großer Sozialdemokrat, den "Sachverstand, Handschlagqualität und Lösungskompetenz ausgezeichnet haben".

"Für seine Ideen gekämpft"

Tief betroffen zeigte sich August Wöginger, stellvertretender Klubobmann der ÖVP, über das Ableben des ehemaligen Parlamentariers. "Der langjährige Parlamentarier Otto Pendl hat stets konsequent für seine Ideen gekämpft und dabei immer einen respektvollen Umgang gepflegt. Otto Pendl hat sich vehement für gute Rahmenbedingungen des Österreichischen Bundesheeres eingesetzt und mit klar positionierten Beiträgen die Notwendigkeit dieser Institution unterstrichen", sagte er in einer Aussendung. (red, 10.11.2021)