Clippers-Guard Paul George bei der Arbeit. Foto: Reuters/Vasquez-USA TODAY Sports

Washington – Die LA Clippers haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA den fünften Sieg in Serie gefeiert. Bester Werfer beim 117:109-Heimerfolg gegen die Portland Trail Blazers am Dienstag war Paul George mit 24 Punkten, für die Gäste war Damian Lillard mit 27 am erfolgreichsten.

Titelverteidiger Milwaukee bezwang die Philadelphia 76ers auswärts 118:109. Giannis Antetokounmpo führte die Bucks mit 31 Punkten zum erst zweiten Erfolg in den jüngsten sieben Partien. Auf der Gegenseite waren ebenfalls 31 Zähler von Topscorer Tyrese Maxey zu wenig, u.a. fehlte den 76ers der auf der Corona-Liste stehende Joel Embiid.

Pöltl muss weiter warten

Auch Jakob Pöltl wird diese Woche wohl nicht mehr aus dem "Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll" in den Spielbetrieb zurückkehren. Das gab San Antonios Coach Gregg Popovich laut texanischen Medienberichten an. Pöltl hat bereits drei Spiele verpasst, mindestens zwei weitere dürften noch dazukommen.

Liga-MVP Nikola Jokic wurde unterdessen für eine Partie gesperrt. Der zum wertvollsten Spieler der vergangenen Saison gewählte Center der Denver Nuggets hatte seinen Gegner Markieff Morris beim Sieg gegen die Miami Heat am Montag gecheckt. Jokic fehlt den Nuggets am Mittwoch gegen die Indiana Pacers. (APA/Reuters, 10.11.2021)

NBA vom Dienstag:

Utah Jazz – Atlanta Hawks 110:98

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 109:118

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 117:109