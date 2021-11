Ärgern mussten sich Anfang der Woche viele Test- und Impfwillige in Wels – das Impfzentrum und die Teststraße wurden just in dieser heißen Phase der Pandemie verlegt. Foto: APA/BARBARA GINDL

Gleich dreimal kann Oberösterreich mit pandemischen Negativrekorden aufwarten: Seit Wochen werden dort fortlaufend die meisten Corona-Infektionen des Landes nachgewiesen. Das Bundesland ist nach wie vor Schlusslicht, was die Impfquote betrifft. Und zu guter Letzt wurde am Donnerstag der erste Bundesland-Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich beschlossen. Die Krankenhäuser werden voller und voller, die medizinischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stoßen schon seit Wochen an ihre Belastungsgrenzen.

Die Impfstraßen sind zwar seit der Einführung der 2G-Regel gut besucht –trotzdem bekommt man den Eindruck, als käme der Appell, die Lage ernst zu nehmen, reichlich spät. Oder wie Markus Rohrhofer in seinem Kommentar vor allem in Hinblick auf die politischen Versäumnisse zusammenfasst: "Es ist ein politisches Schauspiel, das an Erbärmlichkeit kaum noch zu überbieten ist (...) Doch anstatt auf landespolitischer Ebene Einigkeit zu zeigen und rasch konkrete Maßnahmen zu setzen, präsentiert sich die schwarz-blaue Regierungsmannschaft als orientierungslose Laientruppe." Dass die Pandemie im Zuge der Landtagswahlen weitgehend untergegangen ist, zeigt auch dieser Beitrag auf:

Nicht nur die späte Reaktion auf die steigenden Zahlen, sondern auch die fehlenden Kontrollen in den vergangenen Monaten und der generell lasche Umgang mit der Pandemie in vielen Teilen der Bevölkerung haben zur aktuellen Situation beigetragen, wie "bloody-nine" berichtet:

Dass es trotz der kontinuierlichen Zunahme an Infektionen, der Ausreisekontrollen in zahlreichen oberösterreichischen Gemeinden und der dadurch erwartbaren Engpässe in Krankenhäusern erst dieser Tage zur erweiterten Einrichtung beziehungsweise Wiederaufnahme von Test- und Impfstraßen gekommen ist, verärgert "Allthatglitters":

Wie betrachten und bewerten Sie als Oberösterreicherin oder Oberösterreicher die Lage in Ihrem Bundesland?

Haben Sie in den vergangenen Tagen selbst Erfahrungen mit Impf- oder Teststraßen gemacht? Wie läuft die Organisation? Fühlen Sie sich von der Landesregierung bezüglich Corona-Management im Stich gelassen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 12.11.2021)