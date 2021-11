Mit einer zweiten Staffel darf gerechnet werden: "Squid Game". Foto: Netflix

Hollywood – Der Regisseur der südkoreanischen Erfolgsserie "Squid Game" auf Netflix rechnet mit einer Fortsetzung der Produktion. "Wir sind in Gesprächen über die zweite Staffel", so Hwang Dong-hyuk, der auch für das Buch verantwortlich zeichnet, in einem Interview. "Es ist in meinem Kopf. Ich habe das Grundgerüst vor Augen, wir sind gerade im Brainstorming-Prozess."

Die südkoreanische Serie gilt als bisher erfolgreichste Netflix-Produktion mit den höchsten Zuschauerzahlen. In neun Folgen wird die Geschichte von knapp 500 Menschen erzählt, die sich verschuldet haben. Sie treten in Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird getötet. (APA, Reuters, red, 10.11.2021)