Auch die PC-Version des neuen "Guardians of the Galaxy"-Games verweigerte am vergangenen Sonntag stundenlang den Start. Foto: Marvel

Viele Spieler staunten nicht schlecht, als sie am vergangenen Sonntag wie gewohnt ihr Lieblingsspiel auf ihrem PC starten wollten. Denn anstelle des Titelscreens begrüßte sie entweder eine Fehlermeldung, oder das Game, das am Vortag noch ohne Probleme lief, verweigerte einfach kommentarlos den Betrieb.

Den Missstand zuerst entdeckt haben dürften Spieler von Marvels "Guardian of the Galaxy", die das Problem auf Reddit und in den Steam-Foren meldeten. Unter Verdacht für die "Server nicht erreichbar"-Meldung stand zunächst ein kurz zuvor ausgeliefertes Update für das Game.

Zahlreiche Spiele verweigerten den Start

In den folgenden Stunden wurde aber klar, dass das Game rund um die illustre Bande an intergalaktischen Comichelden längst nicht allein betroffen war. Auch andere Titel, etwa "Football Manager", "Planet Zoo", "Tomb Raider" oder neuere Titel der "Total War"-Serie wollten auf einmal nicht mehr funktionieren, dokumentiert Torrentfreak.

Eine offizielle Bestätigung dafür steht zwar aus, aber aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte ein Versäumnis seitens des Unternehmens Irdeto der Quell des Ärgers sein. Irdeto ist das Unternehmen hinter dem Kopierschutz Denuvo, der bei sämtlichen betroffenen Games zum Einsatz kommt.

Wichtige Domain lief ab und wurde eilig verlängert

Ein Twitter-Nutzer namens Alex Buckland stellte Nachforschungen an und fand heraus, dass das Denuvo-System für die Validierung der Echtheit der Spielinstallation mit einem Server über die Domain codefusion.technology kommuniziert. Deren Registrierung war bereits am 24. September ausgelaufen und auch danach nicht erneuert worden.

Am späten Samstag oder frühen Sonntag dürfte schließlich auch die Nachfrist abgelaufen sein, weswegen die Adresse seitens des Registrars abgedreht wurde und nicht mehr erreichbar war und die beim Start der betroffenen Games vorgesehene Abfrage verhinderte. Was auch für diese Theorie spricht, ist, dass Irdeto noch an jenem 7. November die Domain für ein weiteres Jahr erneuerte und damit das Problem mit den Games so plötzlich verschwunden war, wie es gekommen war.

Gegenüber Torrentfreak kommentierte Irdeto die Situation nicht. Der Vorfall, bei dem offenbar eine Nachlässigkeit des Anbieters dazu geführt hat, dass tausende Spieler stundenlang von ihnen erworbene Games nicht spielen konnten, zeigt aber eine der Achillesfersen von DRM-Systemen dieser Art. (gpi, 10.11.2021)