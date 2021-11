Wer im Regen spazieren geht, kann sich nur verkühlen? Ganz so einfach ist es nicht. Mit der richtigen Kleidung kann ein Spaziergang im Regen besonders guttun. Was das mit Giftstoffen zu tun hat, warum wir Regen schon aus der Ferne riechen können, und was der Klang des Regens mit unserer Psyche macht, all das hören Sie in der neuen Folge von "Besser leben". (red, 11.11.2021)

