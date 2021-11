Der fünfte Teil der "Elder Scrolls"-Reihe erfreut sich auch dank Remasters und Modder bis heute großer Beliebtheit. Was macht das Rollenspiel so besonders?

Schaut man sich andere Games an, die 2011 erschienen sind – "Mass Effect 2" oder "Uncharted 3" –, dann erkennt man erst die hohe Halbwertszeit von "Skyrim". Bis heute gibt es immer wieder News zum Action-Rollenspiel. Sei es, weil es ein neues Upgrade gibt, in dem man nun angeln kann, ein neuer Remaster für eine Next-Gen-Konsole veröffentlicht wird oder weil ein Mod den Spielern erlaubt, Menschen aus der Erde wachsen zu lassen.

Laut "Skyrim"-Chef Todd Howard haben 2018 noch "Millionen von Menschen" monatlich Zeit mit dem Rollenspiel verbracht. Umso interessanter ist das, weil das Spiel bereits zehn Jahre auf dem Buckel hat: Am 11. November 2011 erschien das Bethesda-Game für Windows, PlayStation 3 und Xbox 360.

Bis heute begeistert "Skyrim". Foto: Bethesda

In "Skyrim", das 201 Jahre nach dem vierten Teil "Oblivion" spielt, ist die Hauptaufgabe, den Drachen und Weltenfresser Alduin zu töten. Auf dem Weg dorthin erkundet man eine Open World, schließt sich Gilden an und stürzt sich von einem Nebenquest und Abenteuer ins nächste. Was im sechsten Teil der "Elder Scrolls"-Reihe passiert, ist noch nicht bekannt. Die Fortsetzung wurde bisher nur angekündigt.



Was macht für Sie die Faszination am Game aus?

Spielen Sie "Skyrim" von Anfang an, oder sind Sie erst später auf das Rollenspiel gestoßen? Welche Mods sind die besten, welche vollkommen unnötig? Was erwarten Sie sich vom sechsten Teil der Reihe? (rec, 11.11.2021)