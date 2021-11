Xavier Blondeau (Frankreich): Nowhere – untitled 16 aus der Serie "Nowhere"

"Die Serie Nowhere ist in erster Linie eine urbane Geschichte. Die Tiefgaragen werden zu stummen Zeugen dieses extravaganten und wimmelnden Stadtlebens. Sie stehen für unseren Anteil an Intimität, aber auch für unsere Unfähigkeit, uns in die Stadt zu integrieren. Sie stellen einen Kreuzungspunkt dar, einen Ort, an dem sich Leben kreuzen und wieder trennen. Diese leeren Orte unterstreichen ihre eigene Nutzlosigkeit. Unser Blick verliert sich in diesem beunruhigenden Raum. Die Leere schreit nach mehr Leere. Jede auf den Boden gezeichnete Linie, jedes an der Wand hängende Licht scheint unsere Fragen zu beantworten. Diese unterirdischen Orte sind bei Einbruch der Dunkelheit von jeglicher menschlichen Präsenz befreit", schildert Xavier Blondeau.