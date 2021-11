Wohl keine Zukunft für Kühbauer beim Rekordmeister – In einem letzten persönlichen Gespräch soll die Zukunft abgesteckt werden

Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Hütteldorf – 16 Punkte aus 14 Bundesligaspielen lautet die magere Zwischenbilanz des SK Rapid. Das ist freilich zu wenig für die Ansprüche des Rekordmeisters aus Hütteldorf, der nur auf Platz sieben der Tabelle rangiert, unmittelbar vor der punktegleichen Austria. Das allerdings ist nur ein schwacher Trost. Serienmeister Red Bull Salzburg ist weit enteilt, steht mit 38 Punkten souverän an der Spitze. Erster Verfolger ist der Wolfsberger AC (24), der zuletzt einen 4:1-Heimsieg gegen Rapid feierte und die Stimmung bei den Hütteldorfern weiter verschlechterte.

Davor musste eine 1:3-Niederlage in der Europa League bei Dinamo Zagreb verarbeitet werden, was die seit Wochen anhaltende Kritik an Trainer Didi Kühbauer weiter befeuerte.

Am Mittwochnachmittag traf sich die Führungsriege Rapids. In einem persönlichen Gespräch soll die weitere Vorgehensweise, konkret die Zukunft von Kühbauer, abgesteckt werden. Die Zeichen stehen dabei klar auf Abschied.

Der 50-Jährige heuerte im Oktober 2018 als Trainer bei den Hütteldorfern an, wo er von 1992 bis 1997 als Mittelfeldspieler in 148 Spielen 33 Treffer erzielt hatte. Sein ursprünglich bis Sommer 2021 laufender Vertrag bei Rapid wurde erst im April bis Sommer 2023 verlängert. (red, 10.11.2021)