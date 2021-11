Der türkische Literaturnobelpreisträger 2006 soll in seinem aktuellen Buch "Die Nächte der Pest" Kemal Atatürk verhöhnt haben

Orhan Pamuk 2020 in Istanbul. Foto: AFP

Der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk wird wieder in der Türkei angeklagt. Ein Istanbuler Gericht beauftragte infolge einer Anzeige die Staatsanwaltschaft damit, eine Anklageschrift gegen den Autor von Werken wie "Die weiße Festung", "Rot ist mein Name" oder "Schnee" auszuarbeiten. Grund: Pamuk soll in seinem im Frühjahr auf Türkisch erschienenen (und noch nicht auf Deutsch vorliegenden) Buch Die Nächte der Pest über die Zeichnung einer fiktiven Figur den Staatsgründer Kemal Atatürk verhöhnt haben. Pamuk war 2005 schon einmal wegen Beleidigung des Türkentums vor Gericht gestanden. (red, 10.11.2021)