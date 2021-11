Als "Sisi" und Kaiser Franz Joseph I. zu sehen: Dominique Devenport und Jannik Schümann. Foto: RTL

Wien – Der Streaming-Start für den jüngsten Blick auf das Leben von Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn und Kaiser Franz Joseph I. steht fest: RTL+ zeigt die sechsteilige Serie "Sisi" mit Dominique Devenport und Jannik Schümann in den Hauptrollen ab 12. Dezember, wie am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. Im Free-TV werde die Serie, an der der ORF als Partner beteiligt ist, "demnächst" bei RTL zu sehen sein, heißt es weiter.

Die Serie erzähle "die Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit". Désirée Nosbusch spielt Erzherzogin Sophie, Julia Stemberger ist Herzogin Ludovika in Bayern zu sehen. Als Regisseur fungierte Sven Bohse ("Ku'damm '56/'59", "Das Geheimnis des Totenwaldes").

Trailer zu "Sisi". RTL+

Eine Serie über Kaiserin "Sisi" hat auch Netflix mit "The Empress" angekündigt, für die Devrim Lingnau und Philip Froissant in jene Rollen schlüpfen, die einst von Romy Schneider und Karlheinz Böhm auf der Kinoleinwand verkörpert wurden. Außerdem arbeitet die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer an einem Kinofilm über Kaiserin Elisabeth mit dem Titel "Corsage". (red, 10.11.2021)