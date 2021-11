Nur ein Stacheldrahtzaun trennt die Geflüchteten auf der belarussischen Seite von den Soldaten auf der polnischen Seite der Grenze. Foto: Reuters

Es war eine unruhige Nacht – das Fazit von Polens Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak beschreibt die Lage im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus (Weißrussland) recht treffend. In der Dunkelheit hatten zwei größere Gruppen von Flüchtlingen die Grenzbefestigungen nahe den Orten Krynki und Białowieża zerstört und waren in die ostpolnische Woiwodschaft Podlachien eingesickert. Die meisten der irregulären Migranten fasste die Polizei schnell und trieb sie zurück nach Belarus.

Anderen hingegen gelang es zunächst, im Grenzgebiet unterzutauchen. Erst nach Stunden vermeldete die Polizei, dass alle Grenzverletzer festgenommen worden seien. Ob diese auch wieder ins Nachbarland abgeschoben wurden, geht aus den offiziellen Angaben nicht hervor. Polen wirft Belarus vor, die Menschen einzuschüchtern. Angeblich wurde von belarussischer Seite aus sogar geschossen.

Der belarussische Grenzschutz berichtet, dass im Flüchtlingslager an der Grenze vier Kurden mit zahlreichen Verletzungen aufgetaucht seien, die schon auf polnischem Gebiet festgenommen und dann wieder über die Grenze getrieben worden seien, obwohl sie Asyl beantragt hätten. Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR erhält weiter keinen Zugang zu den Migranten auf polnischer Seite.

Insgesamt halten sich derzeit an der Grenze schätzungsweise gut 4000 Migrantinnen und Migranten auf, die Richtung Europa wollen. Die meisten von ihnen geben als Endziel Deutschland an. Die humanitäre Situation in den Lagern ist schlecht. Es fehlt an Proviant und Wasser. Die Geflüchteten sind angesichts der niedrigen Temperaturen nur unzureichend bekleidet.

Minsk warnt vor Krieg

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko wies derweil alle Vorwürfe zurück, die Krise im Osten der EU künstlich geschürt zu haben. Er habe gar nicht genug Geld, die Flüchtlinge anzulocken, aber er habe eben wegen der Sanktionen auch kein Geld mehr, sie zurückzuhalten, sagte er.

Gleichzeitig kritisierte er das Zusammenziehen der polnischen Sicherheitskräfte scharf: Heutzutage mit Leopard-Panzern gegen Migranten zu kämpfen sei irrsinnig. "Es ist klar, dass es sich um ein Militärmanöver oder eine Erpressung handelt", vermutete er Vorbereitungen für eine militärische Provokation.

Dies sei allerdings "Selbstmord", warnte er. Belarus werde sich zwar so schnell nicht provozieren lassen, aber auch nicht klein beigeben. Im schlimmsten Fall werde somit die Atommacht Russland in den Konflikt hineingezogen, drohte er.

Die Schuld für die Krise an der Grenze sieht der belarussische Autokrat ohnehin beim Westen. Zunächst hätten die westlichen Länder mehrere Nah- und Mitteloststaaten zerstört, indem sie deren Führer Saddam Hussein, Hafiz al-Assad und Muammar al-Gaddafi, die Lukaschenko als seine Freunde und "große Denker" bezeichnete, umgebracht hätten. Anschließend lockten Schlepperbanden aus der EU die Menschen aus den Krisenregionen in den Westen, so Lukaschenko.

Noch mehr Flüchtlinge

Die Hoffnung auf ein Abflauen der Fluchtbewegungen zerstörte er dabei ebenfalls: Es werde weitergehen, da sich gerade große Menschenmengen aus Afghanistan in Bewegung setzten, prognostizierte Lukaschenko. Dies seien Menschen, die von den USA bei ihrer Flucht aus dem Land im Stich gelassen worden seien. Der Versuch, diese Personen nun in Zentralasien anzusiedeln, werde scheitern, sagte der belarussische Autokrat.

Die EU berät nun ihrerseits über weitere Maßnahmen. Polen schließt die vollständige Schließung der Grenze nicht aus. Weitere Sanktionen gegen Belarus sind in Brüssel im Gespräch. Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) unterstützte die Forderung nach einer Verschärfung der Sanktionen und sprach sich in einem Telefonat mit seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Kamiński auch für finanzielle Hilfen zum Bau des Grenzzauns aus. Die EU dürfe sich nicht von Lukaschenko erpressen lassen, so Nehammer.

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hingegen bat Russlands Präsident Wladimir Putin, auf seinen Verbündeten einzuwirken. In einem Telefonat mit dem Kremlchef sagte sie, "dass die Instrumentalisierung von Migranten gegen die Europäische Union durch das belarussische Regime unmenschlich und vollkommen inakzeptabel" sei.

Zumindest bisher steht der Kreml rhetorisch klar hinter Lukaschenko. Russlands Außenminister Sergej Lawrow versprach, Minsk dabei zu unterstützen, der negativen Imagekampagne entgegenzuwirken. Die Ursachen der aktuellen Krise verortet Moskau ebenso im Westen. (André Ballin, 10.11.2021)