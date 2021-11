Journalistinnenkongress

Goldene Medienlöwin für "profil"-Chefredakteurin Eva Linsinger

Medienlöwin in Silber geht an Marianne Waldhäusl für ihren Bericht über Frauen mit Behinderungen im ORF-Magazin "konkret" – Medienlöwe für "Woman"-Aktion gegen Gewalt an Frauen