Die WKStA erhebt Anklage gegen Chorherr. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA hat am Mittwochabend bekanntgegeben, dass sie in der Causa um den ehemaligen grünen Wiener Spitzenpolitiker Christoph Chorherr Anklage erhebt. Insgesamt ist diese gegen zehn Personen gerichtet, darunter ist auch Chorherr selbst. Außerdem gilt sie 21 Verbänden, also Unternehmen. Es gilt für alle Genannten die Unschuldsvermutung.

Es geht um den Vorwurf des Missbrauchs der Amtsgewalt, Bestechlichkeit und Bestechung. Laut WKStA- Aussendung wird dem angeklagten Amtsträger (Chorherr war Stadtrat in Wien; Anm.) vorgeworfen, er habe für die Einflussnahme auf das Zustandekommen von diversen Immobilienprojekten in Wien und das Herbeiführen der jeweiligen Beschlussfassung über diese Projekte im Gemeinderat Spenden an den Verein "S2Arch" gefordert, angenommen oder sich versprechen lassen. Damit sollen Schulprojekte in Südafrika finanziert werden. Die weiteren Angeklagten sollen diese Vereinsspenden geleistet haben. (red, 10.11.2021)