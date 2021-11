Daniel Lee 2020 nach der Präsentation der Herbstkollektion 2020 für Bottega Veneta Foto: Miguel MEDINA / AFP

Diese Meldung kam überraschend: Kreativchef Daniel Lee verlässt nach rund drei Jahren das Modeunternehmen Bottega Veneta. Das verkündete der Luxuskonzern Kering am Mittwochabend. Der Brite folgte im Juli 2018 auf Tomas Maier, der 17 Jahre lang für die 1966 gegründete Marke tätig war.

Der bis zum damaligen Zeitpunkt weitestgehend unbekannte Designer rückte mit seinem Engagement für Bottega Veneta in die erste Reihe vor: Der Abgänger der britischen Kaderschmiede Central Saint Martins hatte zuvor Erfahrungen bei den Häusern Maison Margiela, Balenciaga und Donna Karan gesammelt und sechs Jahre für das französische Modehaus Céline gearbeitet – ein schillernder Name war er nicht. Doch in den letzten drei Jahren gelang Lee, was nur wenigen Designern glückt: Seine minimalistischen Entwürfe mit dem gewissen Etwas trafen den Zeitgeist, verpassten der Marke einen Frischekick und steigende Umsätze. Wer auf Lee folgt, soll demnächst verkündet werden. (red, 10.11.2021