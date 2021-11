Blick auf die Wiener Westausfahrt. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Wiener Westausfahrt befindet sich seit längerer Zeit nicht mehr im besten Zustand. Seit Jahren besteht daher der Plan, alle Fahrspuren von Ein- und Ausfahrt auf der Hietzinger Seite zusammenzuführen. Diesem Vorhaben erteilte Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Mittwoch überraschend eine Absage. Stattdessen soll die 1,3 Kilometer lange Brücke saniert werden.

Umwelt und Zeitdruck

Die Politikerin nannte zwei Gründe, warum sie den ursprünglichen Plan ihrer beiden grünen Vorgängerinnen Maria Vassilakou und Birgit Hebein verwirft: Einerseits müsse man an die Umwelt denken, sagte sie in "Wien heute": "Wir hätten über einen Kilometer an Bäumen und Begrünung wegrasieren müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen." Andererseits sei die Lebensdauer der Straße bis 2027 beziffert. Das Projekt hätte aber noch die Umweltverträglichkeitsprüfung überstehen müssen, daher sei der Zeitplan nicht mehr einhaltbar gewesen.

Simas "Vision"

Nun soll die Brücke ab 2023 saniert werden und damit 15 weitere Jahre benutzbar bleiben. In der Zwischenzeit solle ein neuer Plan entworfen werden, wie der Neubau der Brücke zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden soll, berichtet der "Kurier". Simas Vision ist, "die gesamte Straße neben die Bahn auf die 14. Bezirksseite zu verlegen und auf der anderen Seite beim Lainzer Tiergarten über den ehemaligen Straßenbereich eine wirkliche Grünverbindung zu machen, einen schönen zusammenhängenden Park."

Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) zeigte sich erfreut: "Es ist extrem wichtig, dass das Wiental als diese wichtige Grünschneise für Wien erhalten bleibt." (red, 10.11.2021)