Verstehen Sie irgendwas von dieser Nachricht?

Instagram, Twitch oder Tiktok sind heutzutage große Einflüsse, wenn es um Anglizismen in der deutschsprachigen Jugendsprache geht. Aber auch Games wie "Among Us" hinterlassen ihre Spuren: Der Begriff "sus" aus dem Game hat Einzug in die Jugendsprache gehalten. Zumindest laut Oewort, die jedes Jahr nicht nur das Wort, sondern auch das österreichische Jugendwort des Jahres wählen. Testen Sie im Quiz, ob Sie die Jugendwörter 2021 kennen oder ob sie Ihnen vollkommen fremd sind.



Wie viele Jugendwörter kannten Sie? Welches ist Ihr Jugendwort des Jahres? (rec, 12.11.2021)