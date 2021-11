Das Team vor der Brunnenpassage am Yppenplatz in Wien-Ottakring.

Foto: Igor Ripak

Wien/Berlin – Zwei heimische Preisträger gibt es bei den diesjährigen Europäischen Kulturmarken-Awards. Die Brunnenpassage Wien als offener Kunstraum in Wien-Ottakring erhält den Preis für Stadtkultur, die Lower Austrian Film Commission konnte sich mit dem Projekt "Evergreen Prisma" in der Kategorie Nachhaltigkeit im Kulturmarkt durchsetzen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Insgesamt gab es 110 Bewerbungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aus denen zehn Preisträger gewählt wurden.

Die Kulturmarken-Awards wurden 2006 von Kulturmanager Hans-Conrad Walter ins Leben gerufenen und zeichnen "innovatives Kulturmanagement, trendsetzendes Kulturmarketing und nachhaltige Kulturförderung" aus. Für die Auswahl der Siegerprojekte ist eine 40-köpfige Jury zuständig. Zu den weiteren Preisträgern des Jahres 2021 gehören u.a. Novi Sad, 2022 Europäische Kulturhauptstadt (Kategorie "Trendmarke des Jahres"), und die Dresdner Sinfoniker, denen ein einmaliger Sonderpreis für Innovation und Experimentierfreude in pandemischen Zeiten zugesprochen wurde. "Europäische Kulturmarke des Jahres" wurde das Projekt BTHVN2020 zum 250. Geburtstag Beethovens. (APA, 11.11.2021)