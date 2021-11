Der herbstliche Schottenwald

Wien: Rundumadum, Teil 4

Nach 120 Kilometern ist man um Wien gewandert. Geht’s auch kürzer? Klar, etwa auf der vierten von 24 Etappen werden zwischen Marswiese und Feuerwache Steinhof nur fünf Kilometer fällig. Der herbstliche Schottenwald dazwischen ist eine Augenweide.

Info: wien.gv.at

Burgenländische Steppe samt Einwohner Foto: APA/ROBERT JAEGER

Burgenland: Bunte Steppe

Gut zwölf Kilometer liegen zwischen Illmitz und Podersdorf am Neusiedlersee – sowie die beiden olfaktorisch unaufälligen, aber bildhübschen Stinkenseen. Ein sandiger Hohlweg führt hier im Herbst durch eine abschnittsweise farblich explosive Steppenlandschaft.

Info: burgenland.info

Herbstliche Weingärten und jungen Wein findet man im Traisental Foto: imago/Westend61

Niederösterreich: Zwei Kreuze, viele Heurige

Im Traisental vom Rampelkreuz zum Wetterkreuz zu spazieren, hat um diese Jahreszeit Vorteile: Die 8,5 Kilometer lange Strecke führt durch ein aufregendes Farbenspiel in den Wäldern, Wein- und Obstgärten. Am Wegesrand liegen prämierte Heurige mit jungem Wein.

Info: niederoesterreich.at/weinwandern-top-10

Herbstliche Buchenwälder in voller Pracht kann man im Nationalpark Kalkalpen erleben. Foto: imago images/Jan Eifert

Oberösterreich: Die vergessenen Wälder

Mitten im Nationalpark Kalkalpen liegen die "vergessenen Wälder", Urwälder aus jahrhundertealten riesigen Buchen. Wenn die Baumkronen in allen Farbtönen leuchten, ist eine Tour – etwa auf dem Wildnistrail Buchensteig – noch beeindruckender.

Info: wildniswandern.kalkalpen.at/de/touren

Am Eibensee

Salzburg: Eibensee mit Fichten

Die lediglich einstündige Wanderung zum Eibensee ist eine der schönsten und naturkundlich vielfältigsten in der Umgebung von Fuschl. Rund um den Gebirgssee im Salzkammegut befinden sich Moore, Pfeifengraswiesen und bunte Buchen zwischen Fichten.

Info: salzburgerland.com

Die Nockberge in herbstlichem Gewand Foto: Getty Images/iStockphoto

Kärnten: Nocken in allen Tönen

Knapp bevor man in den Nockbergen die Schneeschuhe auspackt, zeigen die bewaldeten Mugel noch einmal das gesamte warme Farbspektrum her – zum Beispiel in zweieinhalb Stunden gut zu sehen auf dem Drei-Seen-Weg Turrachersee–Grünsee–Schwarzsee.

Info: www.nockberge.at

Barrierefrei zugänglich: die Telfeser Wiesen

Tirol: Mit Kinderwagen nach Telfes

Hochalpin kann jeder in Tirol – aber Jungfamilien mit Kinderwagen können selten in die schöne Tiroler Bergkulisse, oder? Am Eingang zum Stubaital führt über die Telfeser Wiesen ein barrierefreier Weg in knapp zwei Stunden durch strahlend gelbe Lärchenwälder.

Info: tirol.at

Moor in Ruhelage in Sulzberg

Vorarlberg: Moor mit wenig Aufwand

Viel Landschaft für wenig Kondition bekommt man in Sulzberg entlang des Panoramarundwegs Hochsträss. Eineinhalb Stunden geht’s am Waldrand entlang zu einer ruhigen Moorlandschaft, über der im Herbst oft ein stimmungsvoller Nebel liegt. (saum, 12.11.2021)

Info: vorarlberg.travel