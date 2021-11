An Tagen wie diesen, wenn die ernsten Schlagzeilen überwiegen, ist es wichtig, auch die schönen Seiten des Lebens im Auge zu behalten. So haben wir einen wunderschön goldenen Herbst erlebt, malerische Nebelschwaden, sind durch raschelndes Laub gegangen, genossen am Berg den Blick in die Weite oder suchten Zerstreuung in barocken Schlossparks. Welcher Anblick bereitete Ihnen in den vergangenen Herbstwochen Freude?

Fast unwirklich schön: der Blick von den Weinbergen Richtung Wien. Foto: aan Dieser Nebelwald wurde am Grillenparz in Oberösterreich fotografiert.

Foto: mawa "Am Samstag aufgenommen um der Wiener Suppe zu entkommen. '20-Schilling-Blick' vom Boden aus", schreibt Babsi Klein. Foto: Babsi Klein Dieses Herbstfoto aus Gols schickt Michael Schmalhofer. Foto: Michael Schmalhofer Bei einer Wanderung rund um Krieglach in der Steiermark entstand dieses Foto von Birgit Holzer. Foto: Birgit Holzer Hier im Bild: Der Ottensteiner Stausee, fotografiert von Georg Grafinger. Foto: Georg Grafinger An einem Novembersonntag am Hintersteinersee in Tirol entstand Angelika Mittereggers Bild. Foto: Angelika Mitteregger "Dieses Foto ist bei einem Familienausflug im Tierpark Herberstein in der Oststeiermark entstanden", schreibt Robert Petrin. Foto: Robert Petrin Den Sonnenuntergang über Schönberg im Stubaital Ende Oktober hielt Mirjam Weber mit der Kamera fest. Foto: Mirjam Weber Werner Otter über sein Bild: "Diese Stimmung hat mich am 24. Oktober auf meinem Arbeitsweg – mit dem Fahrrad nach Salzburg – innehalten lassen: Erster Frost über dem Samer Mösl und die Morgensonne auf den Bergen. Eine ziemlich unvergessliche Stimmung." Foto: Werner Otte "Von einem schönen Platz im Ländle" schickt Maria Ströhle ihr Foto. Foto: Maria Ströhle "Neulich bei der Kreuzeiche am Latisberg" entstand Karl Tröstls Bild. Foto: Karl Tröstl "Ich habe dieses Foto vor etwa zwei Wochen in Saint Rémy lès Chevreuse in Frankreich nach einem heftigen Regenguss gemacht", erzählt Andrea Bentegeac. Foto: Andrea Bentegeac Ulli Arnolds Herbstfoto entstand im Bergbaumuseum in Voitsberg. Foto: Ulli Arnold Diesen Blick auf eine der Kellergassen in Enzersfeld im Weinviertel schickt EFJ Schmid. Foto: EFJ Schmid Am alten Rhein in Hohenems nahm Stefan Röber dieses Foto auf. Foto: Stefan Roeber Den einsamen Wörthersee im Herbst fotografierte Achim Herkner. Foto: Achim Herkner "Laxenburg bei Wien in selten schönem Licht", so T.K. Dreyfuss über sein Bild. Foto: T.K. Dreyfuss Herbstliches Laub schickt Gabriele Vincze. Foto: Gabriele Vincze "Gestern ging der Nebel bis knapp nach Vorderstoder (OÖ) auf fast 800 Meter! Sehr schöne Stimmung!", schreibt Nikolaus Zajicek. Foto: Nikolaus Zajicek Den Blick auf St. Anna am Aigen fotografierte Dieter Raimann. Foto: Dieter Raimann "Ein Schnappschuss das dem 14. Wiener Gemeindebezirk aufgenommen im Oktober 2021", so Christoph Sengstschmid über sein Foto. Foto: Christoph Sengstschmid Ein Foto der letzten Blumen im Garten schickt Eva Raho. Foto: Eva Raho "Bei einer Wanderung durch den Lainzer Tiergarten überflogen uns mehrmals die Löschflugzeuge, die beim Löschen des Waldbrands in Hirschwang eingesetzt wurden. Die Farbe der Flugzeuge passte gut zu den Farben des Herbstes in der Natur", so Andreas Albrecht. Foto: Andreas Albrecht Auch der Hund genießt das herbstliche Panorama – aufgenommen von Michael Sommergruber.

Foto: Michael Sommergruber Aufgenommen hat Gerhard Gangl dieses Foto bei einem Kurzurlaub Ende Oktober in der Friaul während einer Radtour. Foto: Gerhard Gangl Hans Lindenthaler über sein Bild: "Mit dem Rad auf unseren Hausberg ... dann der Blick hinunter zu den zahlreichen Vulkanen, die aus dem Meer ragen." Foto: Hans Lindenthaler Im Lainzer Tiergarten in Wien entstand dieses Foto von Rainer Schenk. Foto: Rainer Schenk Kräftige Farben bei der Aussichtswarte St. Peter am Ottersbach (Steiermark), gibt es auf Martin Brunners Foto zu sehen. Foto: Martin Brunner Karin Tischler fotografierte das herbstliche Mühlwasser bei Wien. Foto: Karin Tischler "Hittnau, Schweiz, heute, knapp über dem Nebel", schreibt Dieter Wiesflecker. Foto: Dieter Wiesflecker Im oberen Murtal an der Grenze zum Lungau entstand dieses Bild von Tina Brunner. Sie schreibt: " Der trockene Herbst hat die Nadeln der bei uns häufige Lärche so rot werden lassen, wie schon lange nicht mehr. Der fehlende Niederschlag sorgt auch dafür, dass auch Blätter von Buchen, Birken und Eschen teilweise noch immer auf den Bäumen hängen und das bunte Bild so verstärken." (aan, 12.11.2021, Update am 15.11.2021)

