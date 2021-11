An Tagen wie diesen, wenn die ernsten Schlagzeilen überwiegen, ist es wichtig, auch die schönen Seiten des Lebens im Auge zu behalten. So haben wir einen wunderschön goldenen Herbst erlebt, malerische Nebelschwaden, sind durch raschelndes Laub gegangen, genossen am Berg den Blick in die Weite oder suchten Zerstreuung in barocken Schlossparks. Welcher Anblick bereitete Ihnen in den vergangenen Herbstwochen Freude?

Fast unwirklich schön: der Blick von den Weinbergen Richtung Wien. Foto: aan Dieser Nebelwald wurde am Grillenparz in Oberösterreich fotografiert.

Schicken aus Sie uns Ihr schönstes Foto aus diesem Herbst an userfotos@derStandard.at – eine Auswahl wird veröffentlicht. Durch die Übermittlung eines Fotos gewähren Sie dem STANDARD die Nutzungsrechte für die Veröffentlichung auf der Website sowie den Social-Media-Kanälen. Für die Veröffentlichung wird kein Honorar gezahlt. Weiters erklären Sie mit der Übermittlung, alle Rechte am Bild zu besitzen. (aan, 12.11.2021) Foto: mawa