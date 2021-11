John Kerry, US-Sondergesandter für Klima, gab am Mittwochabend gemeinsam mit dem chinesischen Klimagesandten eine Einigung auf mehr Zusammenarbeit beim Klimaschutz bekannt. Foto: AP

Glasgow – Damit hatten viele Klimajournalisten in Glasgow nicht gerechnet. Am Mittwochabend hieß es nicht Abendessen im Restaurant oder Feierabend im Pub, sondern zurück an den Computer. Die USA und China, die beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt, hatten eine Vereinbarung für mehr Klimaschutz getroffen. Das gaben der chinesische Klimagesandte Xie Zhenhua und der Sondergesandte der USA für das Klima, John Kerry, bekannt. Für viele Beobachter kam das überraschend.

Beide Staaten hätten sich auf die Reduzierung von Methanemissionen, den Schutz von Wäldern und einen Kohleausstieg verständigt, hieß es. In der (hier verlinkten) Erklärung heißt es weiter, dass man über die derzeit in Glasgow stattfindende Klimakonferenz hinaus an Plänen für eine rasche Reduktion von Treibhausgasemissionen arbeiten wolle. Man wolle zusammenarbeiten, um das Pariser Ziel von einer Erwärmung von höchstens 1,5 Grad im Vergleich mit der vorindustriellen Zeit in Reichweite zu halten. Man werde sich im Rahmen von Arbeitsgruppen regelmäßig treffen.



Verhalten positive Reaktionen

EU-Umweltkommissar Frans Timmermans begrüßte die Vereinbarung zwischen den USA und China. Verhalten positiv reagierten auch Umweltorganisationen. Allerdings betonen Aktivisten wie Experten, dass nun auch konkrete Schritte folgen müssen. In dem Schreiben fehlt es an konkreten klimapolitischen Maßnahmen. Der ehemalige australische Premier Kevin Rudd sprach gegenüber der BBC von einem großen Schritt – aber ein "Gamechanger" sei die Deklaration nicht.

In der Vergangenheit zierte sich China immer wieder, internationale Erklärungen zu unterzeichnen. Bei der Reduktion von Methanausstoß, einem klimaschädlicheren Treibhausgas als CO2, wolle China einen eigenen Plan vorlegen. Auch die Netto-Null bei den CO2-Emissionen strebt China nicht wie die USA bis 2050, sondern bis 2060 an. Vor dem Klimagipfel hatte China seine bisherigen Ziele wiederholt, was auf Kritik vonseiten der Amerikaner stieß. Die USA erklärten, das Land könne mehr leisten.

COP 26 vor Abschluss

Für die Weltklimakonferenz, die, zumindest planmäßig, am Freitag mit einer Abschlusserklärung enden soll, erhofft sich Umweltkommissar Timmermans etwa einen Schub durch die gemeinsame Erklärung von China und den USA. Zwar betonen die britischen Organisatoren der COP 26, dass man auf einem guten Weg und eine Einigung am Freitag möglich sei. Aus Verhandlerkreisen hört man allerdings, dass sich die Verhandlungen am Freitag mindestens noch bis in die Nacht ziehen dürften – wenn nicht deutlich länger. Bei vielen Punkten, etwa bei der Klimafinanzierung und beim Emissionshandel, seien die Parteien noch weit auseinander.

Aber Experten mahnen zur Vorsicht: Eine bilaterale Erklärung der beiden Mächte 2014 trug zwar auch zur Einigung auf das Pariser Klimaabkommen im Folgejahr bei. Einen großen Schritt vorwärts bei den politischen Verhandlungen in Glasgow dürfe man durch die Erklärung nicht erwarten. Es sei aber ein gutes Zeichen, dass die beiden Großmächte zusammenarbeiten wollen. (luis, 11.11.2021)