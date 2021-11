2:4 gegen gegen Nashville Predators – Coach Bowness: "Ich weiß genau, was in diesem Team falsch läuft"

Hier jubeln die Predators. Foto: APA/AP/Gutierrez

Dallas – Michael Raffl hat mit den Dallas Stars in der National Hockey League eine weitere Niederlage einstecken müssen. Im Heimspiel gegen die Nashville Predators am Mittwoch (Ortszeit) unterlag das Team aus Texas mit 2:4. Der Kärntner Raffl blieb ohne Scorerpunkt. Für die Stars war es die sechste Niederlage in den jüngsten sieben Spielen. "Ich weiß genau, was in diesem Team falsch läuft. Und wir werden das beheben", sagte Dallas-Coach Rick Bowness.

In der Western Conference liegen die Stars derzeit nur auf dem zwölften Zwischenrang. Raffl und Co. absolvieren die kommenden zehn Partien nun achtmal vor heimischer Kulisse. (APA; 11.11.2021)

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Mittwoch:

Dallas Stars – Nashville Predators 2:4

Philadelphia Flyers – Toronto Maple Leafs 0:3

Arizona Coyotes – Minnesota Wild 2:5