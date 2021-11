SPD, Grüne und FDP wollen in Deutschland 3G am Arbeitsplatz und wieder kostenlose Corona-Tests. Scharfe Kritik gibt es am Auslaufen der "epidemischen Lage"

Olaf Scholz muss es nun richten – sobald er im Amt ist, versteht sich. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Am Donnerstag waren im Deutschen Bundestag Szenen zu beobachten, die schon beim G20-Gipfel in der Vorwoche in Rom zu sehen waren: Die geschäftsführende deutsche Regierungschefin Angela Merkel hatte den Noch-nicht-ganz-Kanzler Olaf Scholz eng an ihrer Seite. Auch im Parlament standen die beiden zusammen und hatten viel zu besprechen.

Als dann die Debatte über das Infektionsschutzgesetz anstand, trat aber nicht Merkel ans Rednerpult, sondern Scholz. Die Ampel, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, ist noch nicht im Amt, aber sie steht wegen der stark steigenden Corona-Zahlen unter starkem Handlungsdruck. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) mehr als 50.000 Neuinfektionen – so viele wie noch nie an einem Tag.

Länder in die Pflicht nehmen

Als erste Amtshandlung hat die Ampelkoalition im Bundestag nun einen Corona-Plan vorgelegt. Dieser sieht vor, die sogenannte "epidemische Notlage nationaler Tragweite" am 25. November auslaufen zu lassen. Diese Rechtsbasis für die bisherigen Corona-Beschränkungen soll ersetzt werden durch einen kleineren Katalog möglicher Maßnahmen, die die Länder ergreifen können.

"Wir müssen unser Land winterfest machen", sagte Scholz und betonte: "Maskenpflicht, Hygieneregeln – all die Dinge, die wir schon kennen, werden auch in nächster Zeit erforderlich sein."

Die Pläne der Ampel sehen so aus: 3G-Regel am Arbeitsplatz, verpflichtende Tests für Pflegekräfte und Zuschläge für Kliniken. Zudem sollen Corona-Schnelltests für alle wieder kostenlos werden. Diese sind seit Oktober nicht mehr gratis. Eine Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege soll es hingegen nicht geben. Das Auslaufen der epidemischen Notlage sprach Scholz in seiner Rede nicht an. Diesen Schritt aber verteidigte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Er verwies darauf, dass heute ein großer Teil der Bevölkerung gegen Corona geimpft sei – und betonte: "Dieser flächendeckende Instrumentenkasten mit Lockdowns für die ganze Republik, mit faktischen Berufsverboten für Schausteller, mit Schließungen von Restaurants, den halten wir nicht mehr für verhältnismäßig."

Union kritisiert

Kritik kommt von der Union. Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sagte über Scholz' Rede: "Das war mehr eine Zustandsbeschreibung als eine kraftvolle politische Aussage." Die Union ist gegen das Auslaufen der epidemischen Lage, obwohl sich zuvor auch der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür ausgesprochen hatte. So erklärt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: "Die erste Ampelentscheidung riskiert bereits ein Corona-Chaos in Deutschland. Die epidemische Lage politisch zu beenden, ohne echte ausreichende Alternativen zu benennen, während das Hospitalisierungsgeschehen real steigt, ist ein Signal der Planlosigkeit."

Einig hingegen sind sich Scholz und Merkel, dass es nächste Woche wieder einen Bund-Länder-Gipfel geben soll. Bayern hat angesichts der hohen Zahlen im Freistaat erneut den Katastrophenfall ausgerufen. Dies soll die Koordination zwischen den Behörden, Dienststellen und Organisationen erleichtern. Es können im Katastrophenfall aber auch Grundrechte eingeschränkt werden, etwa die Versammlungsfreiheit oder die Freizügigkeit und die Unverletzlichkeit der Wohnung. (Birgit Baumann aus Berlin, 11.11.2021)