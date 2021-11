Am Mittwochabend wurden in New York die Council of Fashion Designers of America Awards (CFDA) verliehen

Seit Anfang der 1980er Jahre wird in New York im Rahmen des Council of Fashion Designers of America (CFDA) amerikanisches Modedesign ausgezeichnet. Am Mittwochabend wurden die Preise im New Yorker "The Grill & Pool" in Manhattan wieder persönlich überreicht. Während das Event im vergangenen Jahr digital über die Bühne gegangen war, wurden diesmal wieder Gäste geladen.

Emily Blunt moderierte das Event, Christopher John Rogers wurde mit seinem gleichnamigen Label als bester amerikanischer Modedesigner im Frauensegment ausgezeichnet, "Menswear Designer" des Jahres darf sich Emily Adams Bode vom Modelabel "Bode" nennen. Auf internationaler Ebene wurden im Frauensegment Balenciaga-Designer Demna Gvasalia und in Sachen Männermode Grace Wales Bonner für ihre Label "Wales Bonner" honoriert.

Telfar Clemens entwirft für "Telfar" die besten Accessoires, Zandaya ist Modeikone und Schauspielerin Anya Taylor-Joy Gesicht des Jahres – eine Ansichtssache aus New York.

Emily Blunt mit Christopher John Rogers Foto: REUTERS/Caitlin Ochs

Model Amelia Rami und Designer Edvin Thompson Foto: REUTERS/Caitlin Ochs

Designer Demna Gvasalia und Künstlerin Eliza Douglas Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP

Stylist Law Roach und Popstar Zendaya Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Schauspielerin Anya Taylor-Joy Foto: ANGELA WEISS / AFP

A$AP Ferg (links) und Dapper Dan Foto: Evan Agostini/Invision/AP

(red, 11.11.2021)