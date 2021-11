Was war der letzte Streit in Ihrer Beziehung? Foto: getttyimages/istockfoto/ProfessionalStudioImages

Das Ende einer Beziehung kündigt sich oft bereits über einen längeren Zeitraum an. Man lebt sich auseinander, ist schnell genervt von den Eigenschaften des Partners oder der Partnerin, die man einst charmant fand. Auseinandersetzungen häufen sich. Das kann sich über einen langen Zeitraum ziehen, bis beide sich eingestehen, dass es keinen Sinn mehr hat, zusammenzubleiben – ein leises, langsames Beziehungsende. Doch manchmal ist es ein Streit, der so tief geht, dass danach an einen Fortbestand der Beziehung einfach nicht mehr zu denken ist. Plötzlich liegt offen, worüber man über Monate oder Jahre versuchte hinwegzusehen – und man erkennt schlagartig, dass es definitiv keine Zukunft zu zweit gibt.

Mögliche Auslöser gibt es viele. Monumentale Lebensfragen, bei denen es einfach keine Kompromissmöglichkeit gibt: Kinderwunsch, Wahl des Lebensmittelpunkts, unterschiedliche Vorstellungen, wie eine Beziehung auszusehen hat. Oder es geht um eine vermeintliche Kleinigkeit, den hundertsten kleinen Hickhack rund um das richtige Einräumen des Geschirrspülers, aus dem plötzlich etwas ganz anderes, viel, viel Größeres wird.

Welcher Streit beendete Ihre Beziehung?

Ging es um ein wiederkehrendes Thema oder gab es einen ganz anderen Auslöser? Wie ging es danach weiter? Teilen Sie Ihre Geschichte im Forum! (aan, 12.11.2021)