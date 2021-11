Ist das der Durchbruch für das Metaverse? Grafik: Samsung

An einem Begriff scheint es in der IT-Branche derzeit kein Vorbeikommen zu geben. Spätestens seit der Wandlung von Facebook zu Meta ist das Metaverse in aller Munde. Dass viele der Ausführungen zu diesem Thema ein eher vages – und oftmals auch weit in der Zukunft liegendes – Bild zeichnen, hält viele Unternehmen aber nicht davon ab, auf den Buzzword-Zug aufzuspringen. Neuestes Paradebeispiel: Samsung.

RAM

In einer Presseaussendung kündigt Samsung eine neue Generation seiner RAM-Chips an: Dank LPDDR5X-DRAM-Technologie sollen diese im Vergleich zur Vorgängergeneration rund 1,3-mal so flott sein und im Schnitt 20 Prozent weniger Strom verbrauchen. Auch größere Kapazitäten bis zu 64 GByte pro Chip sollen nicht zuletzt durch einen neuen Fertigungsprozess in 14 nm möglich sein.

So weit, so durchaus interessant. Unklar bleibt aber, was Samsung dabei geritten hat, die neuen Chips mit einem Vermerk auf ihren künftigen Einsatz bei "Smartphones, Servern, Autos und dem Metaverse" anzukündigen. Eine Antwort auf die Frage, was das eigentlich heißen soll und inwiefern neue RAM-Chips eine entscheidende Rolle im Aufbau dieser virtuellen Welt spielen sollen, bleibt das Unternehmen infolge allerdings schuldig. Genau genommen kommt der Begriff in der restlichen Aussendung überhaupt nicht mehr vor.

Interpretationsversuche

Die freundliche Betrachtung: Samsung geht einfach davon aus, dass es bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit dieser Chips schon irgendwelche Hardware geben wird, die zumindest peripher etwas mit dem "Metaverse" zu tun hat. Immerhin nennt das Unternehmen bisher keinen Zeitrahmen, bei Anandtech geht man aber von einer Auslieferung in den ersten Geräten ab dem Jahr 2023 aus.

Kurzfristig wird damit aber vor allem eines klar: Die Techbranche scheint ein weiteres, weitgehend beliebig einsetzbares Buzzword für Presseaussendungen gefunden zu haben. Eine vollständig neue Entwicklung ist das freilich nicht. In den vergangenen Jahren wurden gerade Begriffe wie künstliche Intelligenz oder auch 5G zum Teil recht sinnfrei in allerlei Unternehmensmitteilungen eingestreut. Legendär ist etwa die Ankündigung des chinesischen Hardwarefertigers Foxconn, der eine – schlussendlich nie in Betrieb genommene – Fabrik in den USA mit dem Hinweis versah, dass man dort die eigene "KI, 8K und 5G-Vision in die Realität umsetzen will". (apo, 11.11.2021)